Deprem, Erdoğan’ın bütün planlarını altüst etti; o yüzden çok öfkeli ve nefret dolu!

TR724'ten İlker Doğan'ıngöre, Özene bezene hazırlanan simülasyonların hiç birinde on binlerce kişinin hayatını kaybedeceği, 100 binden fazla binanın kullanılmaz hale geleceği bir ‘deprem’ öngörülmemişti. Nereden çıkmıştı ki şimdi bu deprem? (Haşa) Tam seçim arefesinde zamanı mıydı şimdi bunun?6 Şubat’a kadar her şey tam da ‘planladığı’ gibi gidiyordu… O her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüştü aslında.Doların 18 lirayı aşması üzerine 2021 yılı Aralık ayında KKM uyduruldu ve zaten parası olanlara ‘faiz’ ödendi. Asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 artırılarak 8 bin 500 TL’ye çıkarıldı.“Seçim kaybetsem de yokum.” dediği EYT düzenlemesi bile Meclis’ten geçti. Geçtiğimiz aylarda ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi’ duyuruldu. Çiftçilere yönelik kredi destek programı açıklandı.Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi borçlarındaki faizler silindi. İcra takibi altındaki vatandaşların icra takibine giren 2 bin lira ve altındaki borçlarıırı tasfiye edileceği açıklandı. Aileler için ‘Aile Destek Programı’ duyuruldu.Bütün bu çalışmalar sonrası 1 yıl önce yüzde 28’lere kadar düşen oy oranı, biraz da muhalefetin ‘katkısıyla’ yeniden yüzde 34’lere kadar çıktı. Ocak ayında yapılan 13 ankette AKP’nin oy oranı yüzde 34 çıkıyordu. Ortağı MHP’nin oy ortalaması yüzde 6,85 olarak ölçülmüştü.Her şey tam da Erdoğan’ın planladığı gibi gidiyordu. 14 Mayıs’tan hemen önce yapacağı bir kaç hamle ile seçimleri kotaracaktı. Emekli ve memur maaşlarına mesela yüzde 10’luk bir zam neden olmasındı! Ya da asgari ücrete en azından 1.000 TL’lik bir zam düşünülebilirdi.Ayrıca bir sınır ötesi operasyon tabanı konsolide etmeye yeterdi. Meydanlarda Yunanistan’ı hedef gösterecek, seçime kadar en azından bir kaç defa daha, “Bir gece ansızın, gelebiliriz!” diyerek tehdit edecekti. Meydanlarda ara sıra ABD’ye ve sırası geldikçe de AB’ye kükreyecek, böylece dünya lideri (!) olduğunu seçmenine tekrar tekrar ispat edecekti.Zaten muhalefet de yoktu; dolasıyla bu adımların ardından oy oranının yüzde 40’lara çıkacağını hesap ediyordu. MHP’yle birlikte yüzde 46-47’yi gördükten sonra gerisi de kolaydı. Kediler trafolara salınacak ve seçim ‘kotarılacaktı’.Ancak olmadı…Bir deprem Erdoğan’ı yerle bir etti… Bütün foyasını ortaya döktü. Tek adam rejiminin eli ayağına dolandı. Depremden sonraki ilk iki gün neredeyse hiç bir şey yapılamadı. Çadır dağıtımına bile 3. gün başlandı. İnsanlar günlerce yemek yiyemedi.Dün itibariyle ölenlerin sayısı 30 bine dayandı. En az 100 bin bina oturulamaz hale geldi. Onbinlerce insan sokaklarda.Deprem, Erdoğan’a ne kadar ‘aciz’ olduğunu gösterdi; bu yüzden çok öfkeli… Hiç kimse Erdoğan’ı ‘aciz’ gösteremez! Bu yüzden nefret dolu gözlerle bakıyor insanlara, tehdit ediyor.Depreme ve onun Sahibine (cc) açıktan söz söyleyemediği için rejimi eleştirenlere hakaret ediyor. Erdoğan’ın savaştığı şey muhalefet değil aslında!Erdoğan şimdi yeni ‘tuzaklar’ peşinde. OHAL boşuna çıkarılmadı. Yarınların neler getireceğini hep birlikte göreceğiz ancak biz yine de vazifemizi yapalım ve Kur’an’dan bir hatırlatmayla bitirelim;“Hani bir vakitler, o kâfirler, seni tutup bağlamak veya öldürmek veya sürüp çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı da, onlar tuzak kurarken Allah da karşılığında tuzak kuruyordu. Öyle ya, Allah tuzakların en hayırlısını kurar. (Enfal-30)”