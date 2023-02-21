Deprem felaketi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

"2023 büyümesi yüzde 1'lere düşebilir"

Deprem öncesinde Güneydoğu bölgesinde tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar baş göstermişti. Bir yandan kuraklık, diğer yandan Ocak 2023'te yüzde 142'yi aşan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, tarımsal üretimde önemli bir yavaşlamaya işaret ediyordu. Deprem sonrasında ise bölgede özellikle yem sorunu yaşanıyor. Üreticilerin kaybettikleri altyapılarının yanı sıra deprem nedeni ile telef olan hayvan sayısı ve bölgeyi terk eden çiftçilere ilişkin bilgiler de henüz net değil.

"Enflasyon yüzde 50'nin altına düşmez"

Deprem felaketi sonrasında ekonomiye ilişkin merak edilen bir diğer konu enflasyonun ne olacağı. Türkiye'de hükümetin faiz indirimi politikası ile birlikte son 1,5 yılda rekor hızla artarak tüketici fiyatlarında yüzde 90'lara, üretici fiyatlarında ise yüzde 160'a dayanan enflasyon, baz etkisinin devreye girmeye başlamasıyla Kasım ayında gerileme trendine girmişti. Son açıklanan 0cak 2023 enflasyonu ise yıllık bazda tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, üretici fiyatlarında ise yüzde 86,46 olarak gerçekleşti.

"Dolar kurunda yeni ataklar olabilir"





Depremin etkilerine ilişkin tahminler farklı

Depremin doğurduğu sonuçların Türkiye ekonomisini 2023'te ne kadar etkileyeceği konusunda farklı tahminler yapılıyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, depremlerin Türkiye'ye olası makroekonomik maliyetine ilişkin hazırladığı raporda Türkiye'deki doğrudan konut hasarına ilişkin maliyetin 24 milyar dolar civarında olacağı öngörüldü. Bu rakamın ilave birtakım maliyetler hesaba katıldığında 38 milyar dolara kadar çıkabileceği tahmininde bulunan banka, bu dönemde ithalatta yaşanacak artışın da cari açığa 9 milyar dolarlık ilave yük getirebileceği tahmininde bulundu.

"Ekonomik sistem çarpık ve ranta dayalı"



