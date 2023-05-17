Deprem felaketi seçmen davranışını nasıl etkiledi?









'Millet İttifakı’nı alternatif olarak görmüyorlar'

Siyaset bilimci Prof. Ali Çarkoğlu ise, “’Deprem oldu, ekonomik kriz gerçekleşti, o zaman insanlar Erdoğan’ı cezalandırır’, öyle değil bu işler” yorumunu yapıyor:





“Şikayetler milletvekillerine iletildi”





Gazeteci Nevzat Çiçek, Diyarbakır dışındaki deprem bölgesi şehirlerinde genel olarak AKP’nin ve sağ siyasetin çok güçlü olduğu belirtti; bunun bu seçimde de çok fazla değişmediğini aktardı.





'Algıyı güzel yönettiler'





Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Şule Özsoy Boyunsuz, başka yerlerden gelen yardımların da AFAD çatısı altında dağıtıldığını vurguluyor.