Samanyolu Haber /Gündem / Deprem felaketinde bir hafta geride kaldı: Can kaybı 31 bin 643! /13 Şubat 2023 12:13

Deprem felaketinde bir hafta geride kaldı: Can kaybı 31 bin 643!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkım yaşandı . Deprem felaketinde bir hafta geride kalırken, geç başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Resmi verilere göre, deprem nedeniyle 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkıma uğrattı. Açıklanan son resmi verilere göre, 31 bin 643 kişi  hayatını kaybetti  .
Kahramanmaraş'ın yanı sıra deprem Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı vurdu.

Deprem bölgesini oluşturan 10 kentte (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Depremden sağ kurtulanlar olanaksızlıklarla mücadele ederken, geç başlayan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Öte yandan deprem bölgesinde yıkılan binaların müteahhitleri hakkında da gözaltı kararı çıkıyor. Depremde yıkılan Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı. Hatay'daki depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun da tutuklanan müteahhitler arasında bulunuyor.
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