Samanyolu Haber /Gündem / Deprem felaketinde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi /11 Mart 2023 20:03

Deprem felaketinde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 47 bin 975'e yükseldiğini açıkladı.

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AFAD Başkanı Yunus Sezer'in AFAD Genel Merkezi’ndeki açıklamalarından öne çıkanlar:

Maalesef burada depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu Suriyeli kardeşlerimizin sayısında artış var. 47 bin 975 şu an itibariyle ölüm var. Bunlardan 6 bin 278’i başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere yabancı uyruklu afetzedelerden oluşmaktadır. Yine bölgede 35 bin 250 arama kurtarma personeli aktif olarak çalışmaktaydı. Şu anda da 3 bin 954 tane arama kurtarma personelimiz hem enkaz çalışmalarına refakat etmekte hem de buradaki insani yardım çalışmalarına yine aynı şekilde katılmaktadır. Bölgede sık sık artçı depremler olmakta yine burada da bir hazır kuvvet olarak arama kurtarma personellerimizi tutuyoruz.
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