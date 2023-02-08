Deprem felaketinde üçüncü gün





Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye’de, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin neden olduğu yıkımla mücadeleye devam ediliyor.6 Şubat günü sabaha karşı ve öğleden sonra Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 kenti vurdu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle açıklanan son resmi verilere göre 6 bin 234 yaşamını yitirdi, 37 bin 11 kişi yaralandı.AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremde toplam 5 bin 775 bina yıkıldı, yıkılanlarla birlikte toplam 11 bin 302 binaya ilişkin ise 'yıkıldı ihbarı' yapıldığı bildirildi.AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.AFAD tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat günü saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 olmak üzere toplam 648 sarsıntı olduğu belirtildi.Depremde an itibarıyla Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği; 37 bin 11 kişinin de yaralandığı kaydedildi.Ayrıca depremzedelerin barınması için bölgede 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı kurulduğu ve toplam arama-kurtarma personeli sayısının 79 bin 110'a ulaştığı belirtildi.