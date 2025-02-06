Deprem felaketinin ikinci yılında bu kez çay yerine TOGG dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılmak için Adıyaman'a geldi.



BU KEZ ÇAY DEĞİL, TOGG DAĞITTI



Geçtiğimiz yıllarda düzenlediği miting ve seyahatler sırasında toplanan kalabalığa çay ve satranç takımı gibi nesneler fırlatan Erdoğan, bu kez yardımcıları aracılığıyla toplanan kalabalığa oyuncak TOGG dağıttı.