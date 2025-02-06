Samanyolu Haber /Gündem / Deprem felaketinin ikinci yılında bu kez çay yerine TOGG dağıttı /06 Şubat 2025 19:09

Deprem felaketinin ikinci yılında bu kez çay yerine TOGG dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı şehirlerde gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında yol kenarında toplanan kalabalığa çay fırlatması eleştiri konusu olmuştu. 6 Şubat tarihli deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman'a giden Erdoğan'ın aracından bu kez çay yerine oyuncak TOGG dağıtıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılmak için Adıyaman'a geldi.

BU KEZ ÇAY DEĞİL, TOGG DAĞITTI

Geçtiğimiz yıllarda düzenlediği miting ve seyahatler sırasında toplanan kalabalığa çay ve satranç takımı gibi nesneler fırlatan Erdoğan, bu kez yardımcıları aracılığıyla toplanan kalabalığa oyuncak TOGG dağıttı.
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