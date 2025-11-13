Samanyolu Haber /Gündem / Deprem fırtınası korkutuyor: Balıkesir'de 5 dakikada 3 deprem! /13 Kasım 2025 10:10

Deprem fırtınası korkutuyor: Balıkesir'de 5 dakikada 3 deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sabaha depremle başladı. 5 dakika içinde 4.7, 4.2 ve 4.2 büyüklüğünde üç deprem yaşanırken, saat 07.45’ten itibaren yeni sarsıntılar devam etti.

Balıkesir, günlerdir yaşanan sarsıntılarla gündemdeki yerini koruyor. Kent bu sabah da adeta beşik gibi sallandı. Sındırgı ilçesinde sabah erken saatlerde art arda depremler meydana geldi ve bölgedeki hareketlilik gün içinde de devam etti.

AFAD verilerine göre ilk deprem 06.16’da 4.7 büyüklüğünde kaydedildi. Yerin 12.31 kilometre derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Ardından yalnızca dakikalar içinde iki deprem daha yaşandı. 06.20 ve 06.21’de meydana gelen depremlerin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı ve her iki sarsıntı da 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntılar sabah saatlerinde devam etti. Bölgede hareketlilik bununla sınırlı kalmadı.

07.45’te 4.0 büyüklüğünde, 7.01 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

07.46’da bu kez 3.8 büyüklüğünde, 40.46 km derinliğinde bir sarsıntı kaydedildi.

07.55’te ise 3.9 büyüklüğünde, 13.06 km derinliğinde yeni bir deprem daha yaşandı.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar Balıkesir merkezinin yanı sıra Çanakkale, Bursa ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi. Kentte panik devam ederken bazı vatandaşların artan sarsıntılar nedeniyle sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıktığı belirtildi.

Uzmanlar bölgedeki hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtirken, vatandaşlara riskli yapılardan uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısı yapıldı.
