Samanyolu Haber /Gündem / Deprem fırtınası olabilir! /01 Şubat 2021 11:47

Deprem fırtınası olabilir!

Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen ve İzmir'de hissedilen dört depremin akabinde değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Deprem fırtınası olabilir. Yazlıklarınıza gidin.” dedi.

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi'nde gerginlik boşalımının süreceğini belirterek, “Bayraklı’dan korkarım, Bayraklı ve Bornova’da yapılar çok etkilendi. Orada yıkılma eşik değerine kadar gelen yapı sayısı çok fazla. 5.1’lik depremin artçısı 4.8 olmaz." dedi. 

Ercan, "Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil. Ben İzmirlileri korkutmak istemiyorum ama uyarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"SAĞLAM OLMAYAN YERLER GEDİZ VE CİVARI"

Prof. Ercan, şöyle devam etti: “Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun’da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1’lik depremin şiddeti, Karaburun’da 3’tür. Oraları çok sağlam. Sağlam olmayan yerler genellikle Gediz’in olduğu yerler. Menemen’in bulunduğu kesimler, Çiğli’nin bulunduğu kesimler.”

Prof. Dr. Naci Görür de şahsi Twitter hesabında şu değerlendirmede bulundu: "Arkadaşlar, Midilli güneyinde peş peşe depremler oldu (4.8-5.3). Bu depremler muhtemelen adanın güneyinde NW-SE yönlü, güneybatıya eğimli normal fay üzerinde. Fayın uzunluğu yaklaşık 60-65 km. Geçmiş olsun saygılar. Arkadaşlar, depremin üzerinde yer aldığını düşündüğüm fayı beyaz noktalarla işaretledim." 
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