Deprem fırtınası sürerken korkutan açıklama geldi: 7 büyüklüğünde deprem kapıda

Sındırgı ve çevresinde son aylarda kaydedilen olağanüstü sismik aktivite, yer bilimcileri alarm durumuna geçirdi. Bölgede Ağustos ve Ekim aylarında yaşanan 6,1 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından başlayan artçı serisi, endişeleri artırıyor.





TÜRKİYE'DEKİ YILLIK DEPREMİN %60'I ÜÇ AYDA YAŞANDI

GerçekGündem'in haberine göre, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, sarsıntıların boyutunu çarpıcı verilerle ortaya koydu. Türkiye genelinde yılda ortalama 25 bin deprem meydana geldiğini hatırlatan Özmen, yalnızca Sındırgı'da üç ayda 15 binden fazla sarsıntı kaydedildiğini, bunun da yıllık ortalamanın %60’ına denk geldiğini ifade etti.





Doç. Dr. Özmen, bu yoğunluğun, 'ikiz deprem' olarak nitelendirilen iki büyük sarsıntının ardından ortaya çıkan hibrit bir deprem sürecine işaret ettiğini belirtti:





“Bölgedeki hareketlilik, hem yer kabuğundaki tektonik gerilim artışı hem de magma sokulumlarının etkisiyle karma bir yapı sergiliyor.”





SİMAV FAYI İÇİN 7 BÜYÜKLÜĞÜ UYARISI

Sarsıntıların, yüksek deprem potansiyeliyle bilinen Simav Fay Zonu üzerinde yoğunlaştığını hatırlatan Özmen, fayın taşıdığı riske dikkat çekti:





“Simav Fayı, 7 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem üretme kapasitesine sahip. Bu nedenle bölgedeki sarsıntıların çok dikkatle izlenmesi gerekiyor.”





Özmen ayrıca, Sındırgı’nın "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesinin, bölgedeki kira yardımı, geçici barınma ve yıkım süreçlerini hızlandıran olumlu bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.