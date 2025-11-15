Deprem fırtınası sürüyor: Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, 4.1 şiddetinde meydana gelen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.





Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.Depremin merkez üssü, Sındırgı olarak açıklanırken, sarsıntının gece vakti, saat 03:04'de gerçekleştiği kaydedildi.Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilirUzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilirBalıkesir Sındırgı'da son dönemde neredeyse depremsiz bir gün geçmiyor. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki yoğun sismik hareketliliğe ilişkin "Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş bir deprem fırtınası" ifadelerini kullanmıştı.