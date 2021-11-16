Samanyolu Haber /Gündem / Deprem için 800 bin, ne işe yaradığı bilinmeyen millet bahçelerine 97 milyon TL bütçe /16 Kasım 2021 12:05

Deprem için 800 bin, ne işe yaradığı bilinmeyen millet bahçelerine 97 milyon TL bütçe

İstanbul’daki binaların depreme karşı güçlendirilmesi için yalnızca 800 bin TL kaynak ayrıldı. Birgün gazetesinin haberine göre üç millet bahçesi için imzalanan bütçe ise 96,8 milyon TL.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın deprem güçlendirme ve TOKİ marifetiyle yapılan millet bahçeleri için ayırdığı para, beklenen İstanbul depremine karşı umursamazlığı bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul’un farklı ilçelerinde bulunan üç millet bahçesi için 96 milyon 800 bin TL’yi aşkın parayı gözden çıkaran bakanlık, kentteki deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında 2021 yılı için yalnızca 800 bin TL kaynak ayırabildi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olası depremlerde kamu binalarının afet planı bulunup bulunmadığını ve olası İstanbul depremine karşı yapılan hazırlıkların neler olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tanrıkulu’nun sorularına verdiği yanıt, 2021 yılında güçlendirme çalışmalarına yalnızca 800 bin TL kaynak ayrıldığını ortaya koydu.

DEPREME YOK, BAHÇEYE VAR

Beklenen depreme karşı İstanbul’u depreme hazırlamak amacıyla yalnızca 800 bin TL kaynak ayıran bakanlığın, ne işe yaradığı ve neye hizmet ettiği tam olarak anlaşılamayan 'millet bahçeleri' için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

TOKİ’nin İstanbul’un üç farklı ilçesine inşa ettireceği millet bahçeleri için ayrılan toplam kaynak, deprem güçlendirme çalışmaları için ayrılan 800 bin TL’yi sollayarak 96,8 milyon TL’ye ulaştı.

Millet Bahçesi adı altında ne tür bir yolsuzluk çarkının kurulduğu ise merak konusu.
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