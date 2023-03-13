Samanyolu Haber /Gündem / Deprem ihalelerini yine AKP'liler 'yağmaladı' /13 Mart 2023 09:45

Deprem ihalelerini yine AKP'liler 'yağmaladı'

Depremde 35 gün geride kaldı. Toplanan yardım paralarına karşın depremzedeler hâlâ çadırsız, temel ihtiyaçlarından yoksun. AKP ise uzmanların “Planlama yapılmalı. Artçı sarsıntılar bitmeden konut yapılmaz” uyarılarını dinlemiyor. Peş peşe konut ihalesi düzenliyor. Adıyaman ve Şanlıurfa’da da AKP’li müteahhitler seçildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut yapımı için 1 yıl isteyen iktidar çalışmaları hızlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı bir bir ihalelere çıktı. İhale sonuçlarındaki isimler ise AKP’ye yakınlığıyla dikkat çekti.

KIZILAY BAĞLANTILI

Adıyaman Merkez’deki 614 konut inşaatı ve altyapı düzenlemesi için 28 Şubat’ta 1 milyar 32 milyon 624 bin 768 TL’ye ihaleye çıkıldı. İhaleyi 999 milyon 2 bin 53 TL’ye İstanbul merkezli Ahes İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi aldı. Söz konusu şirketin yönetiminde ise AKP’ye yakın isimler yer alıyor. Şirket şu an ise Mücahid Hamza Ekşi tarafından yönetiliyor. Mücahid Hamza Ekşi aynı zamanda Kızılay İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Kadem Ekşi’nin de yönetiminde bulunduğu Ekşioğlu Vakfı’nda yöneticilik yapıyor. Ekşi ayrıca, AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in kızı Büşra Özçelik’le evli. Şirket 2011 yılından bu yana, 26 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 7 milyar 507 milyon 644 bin 813 TL.

Şanlıurfa Eyyübiye’de de 644 milyon 369 bin 209 TL’ye 363 konut, 1 ticaret merkezi ve altyapı işi ihalesine çıkıldı. İhaleyi 640 milyon TL’ye İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

AKP’DEN ADAY OLDU

TOKİ’nin ihale verdiği şirket ise Bedrettin Binbay’a ait. Binbay, 2018’de AKP’den Siirt milletvekili adayı oldu. Şirket 2011’den bu yana 22 kamu ihalesinden 2 milyar 856 milyon 39 bin TL kazandı.
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