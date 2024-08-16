Deprem korkusu bankaları harekete geçirdi: Taşınıyorlar

Denizbank'ın yanı sıra Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) da çeşitli yedek planlar üzerinde çalışmaya başladı.





Garanti BBVA'dan bir kaynak da aynı şekilde bankanın veri merkezini ve merkez ofisinin bir kısmını taşıdığını söyledi. Banka konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, "tedarikçilerinin, tesislerinin ve insan kaynaklarının bir kısmının deprem bölgesi dışında yedeklenmesini" sağladığını belirtti.





Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi illeri sarsan büyük depremin ardından bankalar da acil durum planlaması konusunda ilerleme kaydediyor.ABD'li finans ajansı Bloomberg'in haberine göre, Türk bankacılık devleri pek çok veriyi ve personeli başkent Ankara'daki ofislere taşımaya başladı.Bir kaynağa göre Denizbank'ın İstanbul'daki yönetimi, Ankara'da her birimden personel bulunmasını talep ederken, bir diğer kaynak da başkente taşınmak isteyen herkesi teşvik etmeyi planladığını söyledi.Banka, İstanbul'daki genel merkezinin daha küçük bir versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Banka sorulara verdiği yanıtta, amacın "İstanbul'u etkileyebilecek olası bir deprem sonrasında bankacılık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak" olduğunu belirtti.QNB Finansbank da Ankara'daki genel müdürlük ekiplerini desteklediğini ve tüm şube ve banka binalarının depreme dayanıklı olmasını sağladığını açıkladı.TSKB, personelinin bir kısmını Ankara'da kiraladığı bir ofis alanına taşıdı. Banka konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.Habere göre Merkez Bankası da İstanbul Finans Merkezi'nde inşa ettiği yeni binasına rağmen birimlerdeki personelinin bir kısmını Ankara'ya geri çağırıyor. Plan hakkında bilgi sahibi bir kaynak, bunun bir deprem durumunda faaliyete devam edebilmek için olduğunu söyledi.