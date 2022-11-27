Samanyolu Haber /Gündem / 'Deprem olacak' söylentisi yayanlar hakkında adli işlem başlatılacak /27 Kasım 2022 13:17

'Deprem olacak' söylentisi yayanlar hakkında adli işlem başlatılacak

Düzce depreminin ardından sosyal medyada kimi hesaplardan 28 Kasım-2 Aralık tarihlerinde deprem olacağı haberleri yayıldı. Haberleri yayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı açıklandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya aracılığı ile Düzce’de 28 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde deprem olacağı söylentisi yayıldığını ve durumun yurttaşları endişelendirdiğini ifade ederek, "Bu söylentiler tamamen yalandır. Bu söylentileri yayanlar hakkında Siber Suçlar Daire Başkanlığı tespitler başladı. Adalet Bakanlığımız ise gereğini yapacak" dedi.

‘DEPREM OLACAK DEDİKODUSU YAYANLARA İŞLEM YAPILACAK’
28 Kasım ve 2 Aralık tarihinde deprem olacak dedikodusu yayanlar hakkında adli işlem başlatılacağını söyleyen Soylu, "Özellikle Siber Suçlar Daire Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürümüz burada bunu da değerlendirdik. İlk günden itibaren gerekli tespitler yapılıyor. Adalet Bakanlığımız gereğini yerine getiriyor. Bizim buna taviz vermemiz mümkün değil. Burada hakikaten bir şarlatanlık üretiliyor. Ben biraz önce kenara çekildim. Bir bilim insanı bir şeyler anlattı. Benim onunla ilgili görüş ortaya koymam mümkün değil. Ama birisi ‘deprem olacak’ diyor. Bunun izahı mümkün değil. Bunun üzerinden bir istismar elde edip ya beni bağışlayın sapkın bir hazzını tatmin etmeye çalışıyor ya da toplumu farklı bir yere itmeye çalışıyor. Bizde gereğini yaparız" diye konuştu.

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