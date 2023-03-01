Deprem Profesörü Ahmet Ercan serbest bırakıldı

Ercan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Ercan'a neden yurt dışı yasağı çıkış konduğu anlaşılamadı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan Ercan hakkında gözaltı kararı vermişti.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem bölgesini ziyaret etmiştiImage caption: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem bölgesini ziyaret etmişti