Deprem profesörü cevapladı: Balıkesir'deki deprem fırtınası Marmara depremini tetikler mi?

Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor...





AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de de 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Üçüncü 4.4 büyüklüğündeki deprem ise; saat 09.41 sıralarında yaşandı.





Depremler çevre iller ve İstanbul’da da hissedildi.





ÜÇ AYDA 15 BİNİ AŞKIN DEPREM

Balıkesir'de üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi. Türkiye'nin genel deprem aktivitesine bakıldığında yılda ortalama 25 bin deprem kaydedilirken, Sındırgı bölgesinde ise yalnızca üç ayda bu ortalamanın yüzde 60'ına yakını gerçekleşti.





AHMET ERCAN YANITLADI!

Sarsıntılar sürerken; Sındırgı'daki depremlerin Marmara, Bursa, Denizli ve Muğla depremlerini tetikleyip tetiklemeyeceği de yurttaşlar tarafından endişe ile merak edildi.





X hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu soruya net yanıt verdi.





Ercan, şu ifadeleri kullandı:





"Değerli arkadaşlar Sındırgı‘da olan depremler ne İzmir’de ne kuzey Marmara’da ne Bursa’da ne Denizli’de ne Muğla’da olacak depremleri tetiklemez. Her depremde depremin odak noktasından yuvarsal olarak yayılan sarsın dalgaları evinizin altından geçerken evinize sallar bu çok olandır buna etkilenmek denmez. Sarsıntıyı duymak denir. Etkilenmek yapının yıpranması ya da yıkılmasıdır. Yaşamınızı ve yaşam sevincinizi hiç değiştirmeden sürdürünüz sevgi ve saygılarımla."