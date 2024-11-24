Samanyolu Haber /Gündem / Deprem profesörü İstanbul depremi için tarih verdi! /24 Kasım 2024 14:36

Deprem profesörü İstanbul depremi için tarih verdi!

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Ünlü deprem uzmanı, Yüksek Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde katıldığı etkinlikte beklenen İstanbul depremi için tarih verdi.

Halktv'de yer alan habere göre Ercan, şimdiye dek Marmara’da 16 tane yıkıcı deprem olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"İstanbul için beklenen deprem 2071 senesinde yaşanacak. En erken yıkım ise 2045, en olası sene de 2071. Bilimsel veriler 2150 senesine kadar gecikebileceğini belirtiyor. Ben bu bilimsel araştırmalarımın sonucuna bağlı şekilde Marmara’da her an deprem olabilir diye söylemiyorum. Bunu demek için Deprem Uzmanı olmaya gerek yok, bakkal ya da kasapta söyleyebilir. Marmara’da yakın bir dönemde deprem olmasını beklemiyorum."

DEPREM YOKSULU ETKİLİYOR
Ercan, 55 yıldır depremle uğraştığını belirterek, "Hep gördüğüm deprem hep yoksul olanı etkiliyor. Depremin çaresi ekonomiden geçiyor. 55 senedir öğrendiğim budur. Bunun tek çözümü ekonomi. Ekonomiyi düzeltilecek. Türkiye’de depremler sona ermedi. Türkiye’de eğitim yönetim ve geçim değişmiyor." dedi.
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