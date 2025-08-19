Deprem profesörü uykuları kaçıracak: 'Marmara’da 7’den büyük deprem her an olabilir'

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki depremlerin ardından gözler yeniden Marmara Bölgesi ve fay hatlarına çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, büyük depremlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Türkiye’de depremden etkilenmeyecek hiçbir yerleşim alanı yok” uyarısında bulundu.





“Hazırlıklı Olmak Zorundayız”

GerçekGündem’in haberine göre, Kocaeli’de düzenlenen bir söyleşide konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 1999 depreminin ardından geçen süreci değerlendirdi. “Büyük depremler yine olacak, hazırlıklı olmak zorundayız” diyen Ersoy, Türkiye’nin bir afet kültürü geliştirmesi gerektiğini vurguladı.





Ersoy, her depremden sonra aynı konuların konuşulmasının temelinde afet kültürünün eksikliğinin yattığını belirtti. “Türk insanında dayanışma kültürü var ama henüz afet kültürü yok. Bu nedenle her küçük sarsıntıda bile ne yapacağımızı tartışıyoruz” diyen uzman, gelecek nesillere depremle yaşamayı öğretmenin ve yapıları buna göre güçlendirmenin önemine dikkat çekti.





“Batı Anadolu’da Depremler Olabilir”

Prof. Dr. Ersoy, yasal düzenlemelerin yapıldığını ancak 2023 depremlerinin, bu düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını gösterdiğini ifade etti. Daha dirençli kentler kurmanın şart olduğunu dile getiren Ersoy, doğru malzeme ve yönetmeliklere uygun inşa edilen binaların, köy evleri dahi olsa yıkılmayacağını söyledi.

Balıkesir’deki Sındırgı depremlerine de değinen Prof. Dr. Ersoy, Batı Anadolu’da uzun süredir büyük bir sarsıntı olmadığını hatırlatarak, “Sındırgı depremi tek olmayacak, Batı Anadolu’da da depremler olabilir” uyarısını yineledi.





“Marmara’da Deprem Her An Olabilir”

Marmara Bölgesi’ndeki deprem riskine de değinen Ersoy, “Marmara’da 7’den büyük bir deprem her an olabilir” dedi. Kuzey Anadolu fayının sadece kuzey kolunun değil, güney kolunun da risk taşıdığını vurgulayarak “Güney’de de 7’ye varan depremler olabilir” ifadelerini kullandı.





Felaket senaryosunun en kötüsünün konuşulması gerektiğini belirten Ersoy, sel ve heyelan bölgeleri gibi doğal afet riskli alanlara hala yapılaşma izni verilmesini eleştirdi. “Bu işin üstesinden gelemiyoruz” diyerek, Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasına rağmen bu konulardaki eksikliklerin devam ettiğini dile getirdi.