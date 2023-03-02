Deprem sonrası anket: İki ittifak arası puan farkı öyle bir açıldı ki...

18 Haziran'da yapılması gereken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilebileceğini açıkladığı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç aydan az bir süre kaldı.







Bu kapsamda kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandı.







ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada 45 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği depremler sonrası AKP'nin oyunun yüzde 30'un altına gerilediğini duyurdu.







Deprem öncesi AKP oylarında bir ay 0.3, bir ay 0.5 gibi kademeli bir artış olduğuna dikkati çeken Pösteki, "Yaklaşık birkaç ay öncesine göre de 2-3 puanlık bir artış söz konusuydu. Elbette 2018'e göre kayıp çok fazla ama 2-3 ay öncesine göre biraz artış vardı. Depremle birlikte, henüz daha sıcak olmasına rağmen Türkiye genelinde yaptığımız -örneklemimiz deprem bölgesinde birçok ili de kapsıyor- araştırmada AK Parti'nin oylarında bir önceki aya göre 1.1 puan düşüş olduğunu saptadık" dedi.







Pösteki, "Totalde de 2018'e göre şu an AK Parti'nin oylarında 13.5 puanlık bir düşüş söz konusu. Geçen ay bu düşüş 12 puana inmişti ama depremle birlikte bu tekrar arttı. Bir önceki ay verimiz 30.2 olarak bulunmuş ve açıklanmış, bu ay 29.1" ifadesini kullandığı değerlendirmelerinin devamında şunları kaydetti:







"Daha sıcak bir konu olmasına rağmen bunu söylüyorum. İlerleyen zamanlarda bu artabilir, hükümetin yapacağı bazı icraat ve muhalefetin durumu ne kadar anlatabileceğiyle ilgili olarak daha fazla inebilir, normal seyrinde devam edebilir veya artışa geçebilir. (...)"





– AKP'nin oylarının yüzde 30'un altına düştüğü söylendi. Siz araştırmalarınızı kaç ilde yaptınız ve sonuç ne çıktı?







Henüz daha çok yeni, birkaç gün önce 22-27 Şubat'ta, 45 ilde 4720 katılımcıyla yüz yüze gerçekleşti çalışmamız.





- AKP: 29.1







- CHP: 23.5,





- İYİ Parti: 19.5,







- HDP: 8.1,





- MHP: 5.4,







- Gelecek Partisi: 2.5,





- DEVA: 2.3,







- Zafer Partisi: 2,





- Türkiye Değişim Partisi: 1.8,







- Büyük Birlik Partisi: 1.5,





- Memleket Partisi: 1.3,







- Yeniden Refah Partisi: 1,





-Diğer partiler de yüzde 2.





Pösteki'nin açıkladığı sonuçlarda Cumhur İttifakı'nın yüzde 35.5'te kaldığı, Millet İttifakı'nın ise yüzde 48.6'ya ulaştığı görülüyor.

