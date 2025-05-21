Samanyolu Haber /Gündem / Deprem sonrası İstanbul'da büyük kaçış başladı! 2 ilçe gözden çıkarıldı /21 Mayıs 2025 22:58

Deprem sonrası İstanbul'da büyük kaçış başladı! 2 ilçe gözden çıkarıldı

İstanbul'da geçen ay meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları panikletti. Evlerinde hasar olmamasına rağmen emlakçıların kapısını çalan vatandaşların sayısı artarken bazı ilçeler istenmeyen bölge ilan edildi. Depremin ardından boşalan, kimsenin oturmak istemediği 2 ilçedeki emlakçılar konuştu.

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Geçen ay İstanbul’da yaşanan deprem büyük kaygılara neden oldu. Deprem uzmanları kendi aralarında görüş ayrılıkları yaşadı. Bazıları beklenen büyük Marmara depreminin artık gerçekleşmeyeceğini öne sürerken, bazı uzmanlar ise bu bilginin doğru olmadığını savundu. Tüm bu açıklamaları değerlendiren vatandaşların korkusu ve paniği azalmadı. Vatandaşların evlerini boşalttığı, boşaltamayanların ise, "Kadere teslim olduk" dediği 2 ilçeye gidip emlakçılar konuştu.

"DEPREM SONRASI VATANDAŞ EVLERİNİ TERK EDİYOR"

Bakırköy’de uzun yıllardır emlakçılık yapan bir isim yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Sahil hattımızda uzun uzun binalar var. Aslında bu binalar sağlam. Ancak zemin söz konusu olunca binanın sağlam olmasının önemi olmadığını düşünüyor vatandaş. Haklılar da. Deprem sonrası işimiz yoğunlaştı. Özellikle sahil hattında yaşayan kişiler evlerini terk etmek istiyor. Ancak ev bulmak pek kolay değil. Çünkü ilçelerde kentsel dönüşüm hızlanmış durumda. Tüm bunların yanında çıkmak isteyip de çıkamayanlar var. Koşulları taşınmaya uygun değil diye. Onlar ise işlerini Allah’a bırakmış vaziyette."

"SAHİLDEN, İÇ KESİMLERE YOĞUN KAÇIŞ VAR"

Deprem nedeniyle vatandaşların terk ettiği bir diğer ilçe ise Zeytinburnu. Burada yaşayan insanların da ciddi şekilde korktuğunu belirten emlakçılar, "Bize iş çıktı, iş çıktığına sevinemiyoruz. Her zamankinden daha büyük sorumluluk düşüyor bizlere de. Eskiden müşteri ev ister verirdik. Ama şimdi ev bulmak zor. Ayrıca bulduğumuz evlerin zemin etüt raporlarını, belgelerini hep incelemek zorundayız. Vatandaş depremden kaçarken taşındığı ev onun sonu olmamalı. Sahilden, iç kesimlere yoğun bir kaçış var. Bizler de yetişmeye çalışıyoruz" diyorlar.
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