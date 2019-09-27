Samanyolu Haber /Gündem / Deprem sonrası Whatsapp paylaşımlarına soruşturma /27 Eylül 2019 08:12

Deprem sonrası Whatsapp paylaşımlarına soruşturma

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası iletişim hatları çöktü, vatandaşlar sosyal medya platformlarına koştu, buradan paylaşımlarda bulunuldu. Kimi paylaşımlar ise tepkilere neden oldu.

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İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamada, bazı kişilerin Whatsapp mesajlaşma uygulaması aracılığıyla ya da benzer sosyal medya uygulamarında paylaştığı ses kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı ve bu kayıtlara itibar edilmemesi gerektiği duyurusu yapıldı.

Valilik söz konusu 'ses kayıtları' için yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

AFAD’ın sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda vatandaşı yanlış bilgilendiren kişilere yönelik uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, “Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise, şöyle denildi:

” Kıymetli İstanbullular,  Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz.  Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır"
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