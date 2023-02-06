Samanyolu Haber /Gündem / Deprem Suriye'yi de vurdu: can kayıpları giderek artıyor /06 Şubat 2023 10:33

Deprem Suriye'yi de vurdu: can kayıpları giderek artıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin başka ülkelerde de hissedildiği bildirildi. Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü deprem etkisini gösterdi. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi. 7,4 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi hayatını kaybetti yüzlerce kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş depremi, Orta Doğu'da birçok ülkede şiddetle hissedildi. Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak depremden etkilenirken Suriye'de ilk belirlemelere göre en az 237 kişinin hayatını kaybettiği, 639 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe oluşturdu.


Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

SURİYE'DE CAN KAYBI HABERLERİ  GELİYOR 

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 190 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Buna göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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