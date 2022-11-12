Deprem tatbikatı yapıldı, Destici'den ilginç bir video geldi





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) koordinasyonunda, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü nedeniyle bugün saat 18.57’de ülke genelinde “Çök-Kapan-Tutun” deprem tatbikatı yapıldı. Öte yanda başta BBP Başkanı Mustafa Destici olmak birçok kişinin tatbikat esnasında çektiği görüntüler ilginç yorumlara neden oldu. Ayrıca birçok kişi kendilerine gelmesi gereken cep telefonu mesajının ulaşmadığını iddia etti.





Türkiye genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm yurttaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı gönderildi.







Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, yurttaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı. Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında insanların panik yapmaması için sirenler çalınmadı.





Tatbikat öncesinde AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu. Öte yandan tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.





BBP Başkanı Mustafa Destici'nin tatrbikat adında çektirdiği videoda son derece sakin ve yavaş hareketlerle tek eliyle başını kapatıp beklemesi sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu.

