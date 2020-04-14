Gece İstanbul'daki uğultuya uzman yorumu: Evet depremin sesiydi

İstanbul'da korona tedbirleri sebebiyle tüm gürültü kaynağı olabilecek mekanların kapalı olması, vatandaşların da evlerine çekilmesi sebebiyle ilk defa bir depremin ardından çıkan yoğun uğultu duyuldu.





Sosyal medyada deprem uğultusu olarak paylaşılan görüntülerin ardından açıklama yapan uzmanlardan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, ''Uğultu olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır'' dedi.





"BU SESİ UNUTAMAYANLAR VARDIR"





Prof. Dr. Şerif Barış ise, "Bu depremin İstanbul’u veya Marmara’yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. ‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur" açıklamasını yaptı.







NACİ GÖRÜR: UĞULTU DEPREMİN SESİ





Bilim akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'se Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:





"Arkadaşlar, ülkemizin tüm Karadeniz Bölgesi, hem batı hem de doğu Pontidler, Türkiye'nin en az deprem aktivitesi olan bölgelerimizden biridir. Deprem öncesi ve sırasında duyulan uğultu ve sesler deprem odağından çıkan Sismik dalgaların (P, S, vb.) arz kabuğu içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle çıkarttığı ses ve uğultulardır. Saygı ve sevgiler"



