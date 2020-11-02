Samanyolu Haber /Gündem / Deprem uzmanı açıkladı /02 Kasım 2020 20:17

Deprem uzmanı açıkladı

İzmir’de 6,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, deprem bölgesinde olan kritik şehirler yeniden gündeme geldi. Uzmanlar Marmara Bölgesi’nde büyük bir deprem beklendiği yönünde uyarılarını tekrarlıyor ancak deprem açısından riskli çok sayıda il bulunuyor.

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'de fay hattı üzerinde olan şehirleri açıkladı.Türkiye'de bilinen 550 adet aktif fay olduğunu söyleyen Okan Tüysüz, bu fayların üzerinde 18 ilin bulunduğuna dikkat çekti.

Tüysüz’e göre fay hattı üzerinde bulunan 18 il alfabetik sırayla şöyle:

"Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova."

Tüm aktif fayların risk teşkil ettiğine vurgu yapan Tüysüz, Bingöl, Elazığ çevresi, Hatay ile Kahramanmaraş arasındaki fayların aktif olduğuna ve kırılma ihtimali olduğuna dikkat çekti. Tüysüz’e göre bu fayların hepsi 7 ve 7'nin üzerinde depreme yol açabilir.

Depreme karşı yapılacak tek şeyin hazırlık olduğunu ifade eden Tüysüz, depremle birlikte meydana gelebilecek tüm afetlere karşı detaylı önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.
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