Samanyolu Haber /Gündem / Deprem uzmanı Ahmet Ercan hastaneye kaldırıldı /06 Mayıs 2025 09:20

Deprem uzmanı Ahmet Ercan hastaneye kaldırıldı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ziyaret için gittiği Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile hastaneye kaldırıldığını ve hastanede beyin kanaması ile inme geçirdiğini duyurdu.

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Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme geçirdiğini duyurdu.

"GÖZLEM ALTINDAYIM"
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna-Hersek’te hastaneye kaldırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."

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