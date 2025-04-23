Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Beklenen büyük İstanbul depremi değil'

İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Deprem saat 12.49'da meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 6,2 olarak açıkladı.





Büyük deprem saat 12.13'te Silivri'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaşandı.





AHMET ERCAN: BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ DEĞİL





Halk TV'de Buket Güler'in Haber Masası'an bağlanan Deprem Bilimci Ahmet Ercan beklenen büyük İstanbul depreminin yaşanmadığını söyledi. Ercan şunları ifade etti:





Şimdi Silivri'de, normalde bizim beklentimiz şöyle. Önceden yaptığım açıklamalarda olduğu gibi ana deprem gelmeden önce, 4 4,5 5 5,5 6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 4.2. Ama bu beklenen büyük İstanbul depremi değil.





Bunun daha çok oradaki gerginlik birikimini gösteren nitelikte, orta büyüklükte bir deprem. Bu küçümsenmeyecek bir deprem.





İstanbul'da yıkım eşik değeri yaklaşık 4.4'ten sonra başlar. Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7 7.2'dir.





Dolayısıyla bundan bir puan daha normalde yüksek olacaktır. Yani stanbul'da beklenen deprem oldu, bitti diyemeyiz. Yani bu 4.2 azımsanmayacak bir büyüklükte ve burada bir gerginlik birikiminin olduğunu gösteriyor.





Ve çok geniş bir alandan duyuldu yani İzmir'e kadar duyuldu bu olay. Çünkü deprem çok sığdı. Tahmin ediyorum doğu-batı doğrultusunda sağ atımlı bir kırık harekete geçmiş durumda.