Deprem uzmanı ezber bozdu: 'En rahat uyuyacağım şehir İstanbul, 100 yıl kırılmaz'

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından en çok konuşulan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un pazar günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi de daha önceden bildiği ortaya çıktı.





Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca yıl vererek Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağı şehri açıkladı. Prof. Dr. Üşümezsoy, bu şehrin İstanbul olduğunu söyledi. Üşümezsoy olası büyük İstanbul depremi için ise, "100 yıl kırılmaz görünüyor" dedi.





Depremle ilgili olarak Show Haber muhabirinin sorularını yanıtlayan Üşümezsoy dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.





"SİMAV'DAKİ DEPREMLERDEN DOLAYI OLUŞAN HİKAYEYİ ORTAYA KOYMUŞTUM"

Prof. Dr.Üşümezsoy, "Kırılmayan kesim Sındırgı'ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta. Ben burada Simav'daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum" dedi.