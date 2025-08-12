Samanyolu Haber /Gündem / Deprem uzmanı ezber bozdu: 'En rahat uyuyacağım şehir İstanbul, 100 yıl kırılmaz' /12 Ağustos 2025 13:52

Deprem uzmanı ezber bozdu: 'En rahat uyuyacağım şehir İstanbul, 100 yıl kırılmaz'

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından Sındırgı'daki 6.1'lik depremi de bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu söyledi. Üşümezsoy olası büyük İstanbul depremi için ise, "100 yıl kırılmaz görünüyor" dedi.

SHABER3.COM

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından en çok konuşulan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un pazar günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi de daha önceden bildiği ortaya çıktı.

Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca yıl vererek Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağı şehri açıkladı. Prof. Dr. Üşümezsoy, bu şehrin İstanbul olduğunu söyledi. Üşümezsoy olası büyük İstanbul depremi için ise, "100 yıl kırılmaz görünüyor" dedi.

Depremle ilgili olarak Show Haber muhabirinin sorularını yanıtlayan Üşümezsoy dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SİMAV'DAKİ DEPREMLERDEN DOLAYI OLUŞAN HİKAYEYİ ORTAYA KOYMUŞTUM"
Prof. Dr.Üşümezsoy, "Kırılmayan kesim Sındırgı'ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta. Ben burada Simav'daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deprem uzmanı ezber bozdu: 'En rahat uyuyacağım şehir... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:12:22