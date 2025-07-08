Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan yorum!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem, uzmanları yeniden Ege'deki tektonik hareketlilik konusunda harekete geçirdi.





AFAD, saat 20.46'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,0, derinliğini ise 7,37 kilometre olarak açıkladı.





Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Girit ile Rodos arasında gerçekleşen depremin, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla ilişkili olduğunu belirterek, "Anadolu levhası geriliyor" uyarısında bulundu.





Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:





"Girit'in doğusunda, Girit ile Rodos arasında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla ilgili. Dalan levha üzerinde gerçekleşti. Anadolu levhası geriliyor"





Görür, açıklamasının ardından yaptığı bir düzeltmeyle depremin, "dalan levha değil, onun üzerindeki levha" üzerinde meydana geldiğini belirterek teknik bir hata için takipçilerinden özür diledi.