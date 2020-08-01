Samanyolu Haber /Gündem / Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den art arda dikkat çeken paylaşımlar! /01 Ağustos 2020 09:23

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den art arda dikkat çeken paylaşımlar!

AFAD verilerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulundu. Görür, yaptığı ikinci paylaşımda ise "2018 J Seismol yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir" dedi.

SHABER3.COM

AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

“UZUN ZAMANDIR ENERJİ BİRİKTİRİYOR”

Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil.

* Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler.

“7.4 BÜYÜKLÜĞÜNE VARABİLECEK DEPREM ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE”

Prof. Dr. Görür, yaptığı ikinci paylaşımda şunları belirtti:

* Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır.

* 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir.

* Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den art arda dikkat... Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:17