Deprem uzmanı yeni depremler için uyardı: Bu fay stres biriktiriyor





Depremin gerçekleştiği fay hattı üzerinde 7 Eylül’de de 4.1’lik bir deprem olduğunu hatırlatan Görür, "Anlaşılan bu fay stres biriktiriyor. Fayın uzunluğu 100 km’den fazla. Yani gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır" dedi.





Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:





“Muş/Korkut-Sazlıkbaşı'nda 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Muş'un kuzeyinde, bir bindirme fayı. Bu fay üzerinde 7 Eylül'de de Korkut'ta 4.1'lik bir deprem olmuştu. Anlaşılan bu fay stres biriktiriyor. Fayın uzunluğu 100 km'den fazla. Yani gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır.”







