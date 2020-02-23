Samanyolu Haber /Gündem / Deprem uzmanından kritik açıklama /23 Şubat 2020 16:21

Deprem uzmanından kritik açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, bugünkü depremin Başkale Fayı'nın kuzeydoğu ucunda gerçekleştiğini belirterek, "Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8’den daha büyük deprem üretebilir. Başkale'nin şehir merkezinde dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

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Türkiye-İran sınır bölgesinde bu sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 9 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı. Ardından saat 09.00 ve 14.00’de en büyüğü 4.5 en küçüğü 2.4 olan 15 deprem daha gerçekleşti.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, depremin Başkale Fayı’nın kuzeydoğu ucunda gerçekleştiğini belirterek, “Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8’den daha büyük deprem üretebilir. Dolayısıyla tamamı kırılmamış olabilir. O zaman Başkale’nin şehir merkezinde ve çevresinde dikkatli olunmalıdır. İleriki günlerde fayın güneybatısı da hareketlenebilir. Ayrıca Hasan Timur Fay zonunda(HFZ) Muradiye’ye doğru olan yerleşimler için de dikkat edilmelidir” uyarısında bulundu.

Görür, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere, deprem kuşaklarında kentsel dönüşümün ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.
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