Samanyolu Haber /Gündem / Deprem uzmanından kritik uyarı /26 Ocak 2020 17:49

Deprem uzmanından kritik uyarı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den yeni açıklamalar geldi.

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CNN Türk’e konuşan Naci Görür, Doğu Anadolu fay hattının uyandığını söyledi ve "Palu ve Bingöl arasına ve Sivrice, Malatya ve Adıyaman yöresine artık dikkatli bakmak lazım" dedi. Görür, “Belirli bir periyotta deprem üretmeye başlayabilir” uyarısında bulundu.

Naci Görür’ün açıklamaları şöyle:

“Şimdi bu 6.8'lik deprem yer bilimciler açısından şunu ifade ediyor: Uyumakta olan uzun dönemdir aktif olmayan deprem Doğu Anadolu fay hattı uyandı.

Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı Karlıova'da birleşiyorlar.Bu deprem Kuzey Anadolu fay hattına benzer şekilde büyük depremler üreterek enerjisini boşaltabilir.

1822'den başlayıp devam eden tarihi depremler yedi şekilde depremler üretmiş. Bu fay harekete başladığına göre ister istemez böyle bir düşünce doğuyor.

Bu deprem sığ bir deprem. Ne kadar kırdığını ben bilmiyorum ama 33 km olabilir.Büyük bir depremdir. O nedenle beklenen yerde olmuştur.

Bu depremden sonra özellikle Palu ve Bingöl arasına ve Sivrice - Malatya - Adıyaman yöresine artık dikkatli bakmak lazım. Zaten orada birikmiş olan enerjiyi daha fazla arttırmış olabilir.

Görüyorsunuz işte Karlıova bura Doğu Anadolu fayı Hatay'a kadar geliyor.Bu iki fay boyunca Anadolu batıya doğru hareket ediyor. Dolayısıyla Anadolu'nun bu hareketi bu fay boyunca kimi yerleri kilitleyerek enerji birikimine neden oluyor. Kuzey Anadolu fayı büyük ölçüde 20. yy'da enerjisini boşalttı.

Kahramanmaraş'ta da deprem olabilir. Kahramanmaraş bölgesinde en son deprem 1513’de olmuş. Anormal bir zaman geçmiş. O halde burası da depreme gebe bir yer. Buralara da özellikle dikkat etmek lazım.

Şimdi Elazığ ve yöresinde bu depremin kırıldığı yerlerde bir rahatlama oldu. Ama yer bilimci olarak bizler rahatlamadık. Doğu Anadolu fayı bir uyanış içerisinde. Belirli bir periyotta deprem üretmeye başlayabilir.”
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