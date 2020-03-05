Samanyolu Haber /Gündem / Deprem verilerini halktan saklamışlar /05 Mart 2020 09:28

Deprem verilerini halktan saklamışlar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Deprem ülkesi Türkiye'de deprem verilerinin halktan saklandığını'' yazdı

SHABER3.COM

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bir süredir halktan bilgi saklanmasını 'kafasına taktığını' belirterek, "Deprem ülkesi Türkiye'de deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Celal Şengör'ü de aradım, o da teyit etti" değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, Celal Şengör'ün kendisine, her zaman halka açık olan deprem verilerinin bakım çalışması yapıldığı belirtilerek kapatıldığını ve 1 aydan bu yana AFAD'ın dalga biçimi verisine de ulaşılamadığını söyledi.

Yazının ilgili Bölümü 

Deprem verisi de mi gizli?

Bir süredir bilgi saklanmasına kafayı taktım.  Doğruların halktan gizlenmesine. Ancak bu kadarını tahmin bile edemezdim. Deprem ülkesi Türkiye’de deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz?  Ben bilmiyordum.  Geçen gün bir bilim insanından gelen telefonla öğrendim.

Ve Celal Şengör’ü aradım ve o da bunu teyit etti:

“Sevgili dostum, aynen sana söylendiği gibi AFAD, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelmiş olan 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depreminden 2 gün sonra, 27 Ocak tarihinde, her zaman halka açık olan, sayısal deprem verisini bakım çalışması yapıldığını belirterek paylaşıma kapatmıştır. Sadece halka değil, bilim dünyasına da kapatılmıştır ve deprem araştırması yapan üniversiteler, rasathaneler dahi bu verilere ulaşamamaktadır. Bakım çalışması adı altında, 1 aydır AFAD’ın dalga biçimi verisine ulaşılamamaktadir. Bakım çalışması bahanesiyle bu kadar çok depremin olduğu bir dönemde. Ülkemizin merkezi depremi sistemi olduğunu iddia eden bir kuruluşun veri sağlama faaliyetini bu kadar uzun süre tatil etmiş olması anlaşılabilir değildir.
A.M.C. Şengör”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deprem verilerini halktan saklamışlar Sonraki Haber >>

Meclis'te yumruklu kavga

Meclis'te yumruklu kavga

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:00:01