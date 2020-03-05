Deprem verilerini halktan saklamışlar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bir süredir halktan bilgi saklanmasını 'kafasına taktığını' belirterek, "Deprem ülkesi Türkiye'de deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Celal Şengör'ü de aradım, o da teyit etti" değerlendirmesinde bulundu.





Altaylı, Celal Şengör'ün kendisine, her zaman halka açık olan deprem verilerinin bakım çalışması yapıldığı belirtilerek kapatıldığını ve 1 aydan bu yana AFAD'ın dalga biçimi verisine de ulaşılamadığını söyledi.





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