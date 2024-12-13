Depremde 26 kişi yaşamını yitirmişti: Eski AKP'li başkana tahliye

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı'na ilişkin 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.



Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ökkeş Kavak ile Mustafa Türkmen'in tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Mart 2025'e erteledi.



Kavak, 5 Aralık'ta aynı mahkemede görülen ve depremlerde 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin davanın duruşmasında 16 yıl 3 ay hapis cezasını çarptırılmıştı. Kavak, bu davadan tutuklu bulunuyor.