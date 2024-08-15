Samanyolu Haber /Gündem / Depremde 89 kişiye mezar olmuştu: Cezaevindeki Galeria Sitesi'nin müteahhidi öldü /15 Ağustos 2024 14:23

Depremde 89 kişiye mezar olmuştu: Cezaevindeki Galeria Sitesi'nin müteahhidi öldü

Diyarbakır’da 6 Şubat depreminde bir bloğu yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Galeria sitesinin müteahhidi Sedat Eser tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Eser yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Diyarbakır’a getirilecek olan Eser, yargılandığı Galeria davasında 17 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmıştı.

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Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre 6 Şubat depreminde bir bloğu tamamen yıkılan ve 89 kişinin ölümüyle sonuçlanan Galeria sitesinin müteahhitlerinden Sedat Eser, tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 5 Temmuz’da fenalaşarak Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sedat Eser, bu sabaha karşı fenalaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Eser’in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan ölü muayene işlemlerinin ardından yakınları tarafından Diyarbakır’a doğru yola çıkarıldığı öğrenildi.

17 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Sedat Eser, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ortaklarıyla birlikte yargılanmış ve 89 kişinin ölümünden sorumlu tutularak, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 17 yıl 4 ay hapisle cezalandırılarak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Ailesinin ve avukatlarının ciddi sağlık sorunları olduğuna dair defalarca savcılığa ve mahkemeye tahliye edilmesi yönünde yaptıkları itirazları da reddedilmişti.

SEDAT ESER HAKKINDA ÖLÜM NEDENİYLE DÜŞME KARARI

Dosyayı halen Bölge İstinaf Mahkemesi'nde olan Sedat Eser hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı verileceği bildirildi. Eser, hakkında Galeria soruşturması kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldıktan sonra 12 Nisan 2023 günü Ankara’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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