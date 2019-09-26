Samanyolu Haber /Gündem / Depremde Boğaziçi Köprüsü zarar gördü mü? Açıklama geldi... /26 Eylül 2019 16:21

Depremde Boğaziçi Köprüsü zarar gördü mü? Açıklama geldi...

İstanbul'daki deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan fotoğraf paniğe neden oldu. Köprü altındaki görüntünün, bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu anlaşıldı.

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İstanbul'da meydana gelen depremin ardından sosyal medyada dolaşan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altındaki görüntünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu anlaşıldı.

KÖPRÜDE HASAR OLUŞTU PAYLAŞIMLARINA İTİBAR ETMEYİN

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli." denildi. 

Sosyal medyada, sözü edilen görsel paylaşılarak, köprünün hasar gördüğü iddiaları dillendirilmişti.

Üç köprüde de sorun yok"
AFAD, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." açıklamasında bulundu.

 Vatandaşlara uyarı
Açıklamada, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği belirtilerek, yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması istendi.

Son depremleri, afad.gov.tr ve deprem.gov.tr adreslerinden 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebileceği, AFAD Deprem Dairesi'nin, ülkedeki her 5 istasyondan 4'ünü işlettiği ve 1056 deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlediği kaydedildi.

AFAD, Twitter hesabından yaptığı duyuruda da Silivri'de meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısını yaptı.

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