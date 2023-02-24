Samanyolu Haber /Gündem / Depremde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi /24 Şubat 2023 23:36

Depremde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218’e yükseldiğini açıkladı. AFAD ayrıca deprem bölgesinden 528 bin 146 kişinin ise tahliye edildiğini duyurdu.

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AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 9.136 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’dan toplam 528.146 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 11.424 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır” denildi.
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