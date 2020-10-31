Samanyolu Haber /Gündem / "Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız" /31 Ekim 2020 11:26

"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zenginler ölmez, fakirler ölür. Hiçbir ünlünün zenginin enkazdan çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız" ifadesini kullandı.

"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından FOX TV'de açıklamalarda bulunan Prof. Ercan, depremin öldürücü olmasının nedeninin temel sorununun yoksulluk olduğunu söyledi. 

Ercan, şu ifadeleri kullandı: 

"Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Deprem ve terör yoksulun sorunudur bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar, yer inceleme çalışmalarına, mimari çalışmalara para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zenginler ölmez, fakirler ölür. Hiçbir ünlünün zenginin enkazdan çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun, yoksulluktur. "
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"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

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