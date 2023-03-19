Depremde kaybolan çocuklarla ilgili 'beyaz araba' detayı: Bakanlık açıklama yaptı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihmaller zinciri nedeniyle yitirilen canların yasını tutarken bir yandan da kayıpların akıbetini sorguluyor. En büyük soru işareti olan konulardan biri de kayıp çocuklar. Evlatlarına ne olduğunu bulmak için çalmadık kapı bırakmayan acılı ailelere iktidardan tatmin edici bir açıklama gelmiş değil.







‘ÜMİDİMİZİ KESMEK ÜZEREYİZ’

Cumhuriyet’in konuştuğu aileler ise beyaz bir otomobilin çocuklarını götürdüğünü ve bir daha ulaşamadıklarını söylüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de beyaz araba iddiasından haberdar olduklarını ancak teyit edemedikleri için işlem yapamadıklarını belirtiyor.





Adıyaman’da yaşayan Funda Öznacar, 12 yaşındaki yeğeni Hira Nur Tümsavaş’ın bir an önce bulunmasını istiyor. Öznacar, deprem olduğu andan itibaren yaşadıklarını ise şu ifadelerlerle anlatıyor:





“Hira Nur’un annesi, babası ve iki kız kardeşi Arzumkent Sitesi’nin enkazından çıkarıldı. Ancak Hira Nur’a ulaşamadık. Konuştuğumuz bir görevli, ‘Depremin ilk saatlerinde beyaz bir otomobile bindirilip götürüldü sağlıklı bir şekilde’ dedi. Bunu duyduğumuzdan beri tüm hastaneleri aradık, taradık ancak hiçbir sonuca varamadık. Söyleyen kişiyi de arıyoruz ancak ona da ulaşamadık. Adıyaman küçük bir yer. Bu araba kimdir nedir bilmiyoruz. Bize ulaşsın ve nereye götürüldüğünü söylesin. Sürekli birileri arıyor ancak hiçbir sonuca ulaşamıyoruz. DNA örneği de verdik, kimsesizler mezarlığından bakacaklar ancak bundan da bir sonuç alamadık. Ümidimizi kesmek üzereyiz.”





ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI AMA...

Yine Adıyaman’da yaşayan ve 3.5 yaşındaki oğlu Furkan Alp Alsan’a ulaşamayan baba Uğur Alsan da beyaz otomobil iddiasında bulunan ailelerden.





Furkan’ın enkazdan sağ çıkarıldığını belirten Uğur Alsan, “Burada yaşayan insanlar sağ çıktığını görmüş. Fiziksel olarak da durumunun iyi olduğunu görmüşler. Hastaneye götürülmek üzere beyaz bir arabaya bindirilip götürüldüğünü söylediler. Çocuk hastanesine gönderildiğini öğrendik. Ancak ikinci depremden sonra hastaların başka yere gönderildiğini öğrendik. Biz de enkazdan çıkarılıp başka hastanelere götürüldüğümüz için çocuğumuzun başında duramadık. Tahliyeden sonra ne olduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.





‘HABERİMİZ VAR, BİLGİMİZ YOK’

Ulaştığımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri “beyaz araba” iddialarından haberdar olduklarını söyleyerek doğruladı. Bakanlık yetkilileri, “Ancak nasıl ispatlayacağız? Duyduğumuz her iddia ile ilgili harekete geçiyoruz. Tüm iddiaları değerlendiriyoruz. Beyaz araba konusunda somut bilgi elde edemedik. Aileler bize ulaşırsa dönüş sağlarız. Bize ulaşan her aileye bir şey söyleniyor. Diğer bakanlıklarla entegre çalışıyoruz” dedi.





‘BAKANLIK KAPI DUVAR’



CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, iddialarının kendilerine de ulaştığını söyledi. Hakverdi, “Haklı isyanımızı yenilmek istiyoruz. Ne Sağlık Bakanlığı ne İçişleri Bakanlığı ne de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremin ilk gününden beri koordine olabilmiş değil. İnsanlar çaresiz bir şekilde her duyumun peşine koşuyor, her kapıyı aşındırıyor. Karşılarında derli toplu bir yapı yok. Partimiz tarafından kurulan komisyon ve ihbar hattı bugün itibarıyla 134 kayıp ihbarını birebir değerlendirdi. Bize ulaşan verilere göre 90 kayıp var bunlardan 46’sı 18 yaş altında. Hâlâ bize ulaşıp bilgi isteyen bir bakanlık yetkilisi olmadığı gibi randevu taleplerimize dahi yanıt alamadık” dedi.