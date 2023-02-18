Depreme dayanıklı olduğu iddia edilen site daha inşaatı bitmeden yıkıldı!

Depremden önce site bu haldeydi













Sitenin yapımının tamamlanmaması büyük can kaybı yaşanmasının önüne geçti.









Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 kentte yıkıma neden oldu.Depremin en ağır hasar verdiği illerden biri olan Hatay’da çok sayıda bina yıkıldı.Yakın zaman önce yapılan apartmanların yanı sıra yapımı devam eden inşaatları devam eden toplu konutlar da deprem sonucu yerle bir oldu.Bunlardan biri de Aksaray Mahallesi'ndeki Fahri Öz İnşaat'ın yapımını sürdürdüğü Altınpark Sitesi 2 adlı siteydi.Dört bloklu sitenin yıkılan bloğunun önündeki reklam panosunda ise “Depreme dayanıklıdır. Altınpark Sitesi 2 üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşaa edilerek siz değerli sakinleri beklemektedir” yazıyor.