Samanyolu Haber /Gündem / Depreme dayanıklı olduğu iddia edilen site daha inşaatı bitmeden yıkıldı! /18 Şubat 2023 10:46

Depreme dayanıklı olduğu iddia edilen site daha inşaatı bitmeden yıkıldı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da inşaat halindeki çöken sitenin önündeki reklam panosunda yazanlar dikkat çekti.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 kentte yıkıma neden oldu.

Depremin en ağır hasar verdiği illerden biri olan Hatay’da çok sayıda bina yıkıldı.

Yakın zaman önce yapılan apartmanların yanı sıra yapımı devam eden inşaatları devam eden toplu konutlar da deprem sonucu yerle bir oldu.



Bunlardan biri de Aksaray Mahallesi'ndeki Fahri Öz İnşaat'ın yapımını sürdürdüğü Altınpark Sitesi 2 adlı siteydi.

Depremden önce site bu haldeydi



Dört bloklu sitenin yıkılan bloğunun önündeki reklam panosunda ise “Depreme dayanıklıdır. Altınpark Sitesi 2 üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşaa edilerek siz değerli sakinleri beklemektedir” yazıyor.


Sitenin yapımının tamamlanmaması büyük can kaybı yaşanmasının önüne geçti.


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