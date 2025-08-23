Depremi bilen hoca İstanbul'da riskli fayları açıkladı

Sosyal medyada dolaşan ve kamuoyunda paniğe yol açan “Adalar fayı geriliyor, stres birikiyor” haberlerine jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan net bir açıklama geldi.



Üşümezsoy, söz konusu haberlerin kendisiyle ilgisi bulunmadığını belirterek, “Adalar fayı en az 5 milyon yıldır aktif değil, ölü bir faydır” ifadelerini kullandı. İstanbul için asıl tehlikenin burası değil, Kumburgaz ve Güney Marmara fay hatları olduğunu vurguladı.



1999 Marmara depremi sonrası Adalar fayının kırılacağına dair yaygın kanaatin zamanla yanlış olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Üşümezsoy, daha önce işaret ettiği Kumburgaz fayının 23 Nisan’da meydana gelen depremle doğrulandığını hatırlattı.



Silivri açıklarındaki 6.1 büyüklüğündeki depremi örnek veren Üşümezsoy, “Yalova açıklarından geçen Güney Marmara fay hattı hâlâ aktif. İstanbul’un esas riski burada” dedi.