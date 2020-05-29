Samanyolu Haber /Gündem / Depremi de fırsata çevirdiler: Bakanlık sadece "enkaz fotoğraflarına" 415 bin lira ödedi /29 Mayıs 2020 10:42

Depremi de fırsata çevirdiler: Bakanlık sadece "enkaz fotoğraflarına" 415 bin lira ödedi

Elazığ depreminde yıkılan binalara ait enkaz kaldırma çalışmalarının fotoğraf çekiminin, 415 bin TL karşılığı AKP Ankara İl Başkan yardımcısının şirketine yaptırıldığı ortaya çıktı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının, 24 Ocak’ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği, bin 607 kişinin de yaralandığı Elazığ depreminden sonra fotoğraf ve video çekimi yaptırdığı AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün şirketine 415 bin TL ödediği belirlendi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Deprem nedeniyle hasar gören, yıkılan binalarda hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları esnasında ‘fotoğraf ve video’ çekilmesi” için 18 Mart’ta ihale düzenlendi. İhale kapsamında Elazığ ve Malatya’da 60 gün süreyle fotoğraf ve video çekimi yaptırılacağı belirtildi. İhaleyi, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün sahibi olduğu Netvizyon Mediapark İletişim Ticaret Anonim Şirketi 415 bin TL teklifle kazandı.

SADECE AKP’Lİ İSMİN ŞİRKETİNİN TEKLİFİ GEÇERLİ SAYILDI

Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda, ihaleye iki şirketin ‘davet edildiği’ sadece Cemalettin Kömürcü’nün şirketi tarafından verilen teklifin geçerli sayıldığı açıklandı.

KAMU ARAZİSİNİ DE KAPTI

2019 Aralık ayı sonunda Ankara Bilkent’teki 35 bin metrekarelik kamu arazisinin imar planı değişikliğiyle Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edildiği ortaya çıktı. Ankara Kent Konseyi Yürütmesi’nde de yer alan ve başkanlığını Cemalettin Kömürcü’nün yürüttüğü vakfa yapılan arsa tahsisi yargıya taşındı.
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