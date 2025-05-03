Depremi fırsata çevirdiler: Yüzde 200 zam geldi

Sözcü'de yer alan habere göre her depremi fırsata çevirip vatandaşın üzerine vergi yağdıran iktidar, İstanbul’u sarsan deprem sonrası da tapu işlemlerinden alınan döner sermaye bedeline yüzde 50 ile yüzde 200 arasında zam yaptı. Ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul satın alanların ödediği döner sermaye bedeli 1 Mayıs itibarıyla 3 bin 549 liradan 5 bin 324 liraya çıktı. Deprem fırsatıyla yapılan bu ikinci zamla döner sermaye bedeline gelen yıllık zam yüzde 116 oldu.



YABANCIYA YÜZDE 332



Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karara göre, yılbaşında yapılan yüzde 44 zamla 822 liradan 1.183 liraya çıkarılan tapu döner sermaye gösterge ücreti 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere 1.774 liraya çıkarıldı. Bu gösterge rakamları şehir merkezlerinde ağırlıklı olarak 3 kat, diğer yerlerde 2-2.5 kat uygulanıyor. Buna göre örneğin İstanbul’un Maltepe, Ankara’nın Keçiören ilçesinde daire alan bir vatandaş, tapu harcının yanı sıra evin fiyatı ne olursa üzerine bir de 5 bin 323 lira döner sermaye bedeli ödeyecek.



Tapu işlemleri sırasında ödenen bu tutar daha bu yılın başında 2 bin 466 liradan 3 bin 549 liraya çıkarılmıştı. Yapılan bu zamla tapudaki döner sermaye yükü bir yılda yüzde 116 zamlanmış oldu. Aynı kararla gayrimenkul satın alan yabancıların ödeyeceği döner sermaye bedeline ise yüzde 200 zam yapıldı. Böylece yıl başında yapılan yüzde 44 zamla 3 bin 851 liradan 5 bin 543 liraya çıkarılan döner sermaye bedeli 1 Mayıs zammıyla 16 bin 629 liraya çıktı. Yıllık zam yüzde 332 oldu. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusu için ödeyeceği döner sermaye bedellerine de 1 Mayıs’tan geçerli yüzde 200 zam yapıldı.



10’da 1’i kentsel dönüşüme



Gayrimenkul alım satımında daire, bina ve arsa gibi taşınmazların satış bedeli üzerinden yüzde 4 oranında tapu harcı alınıyor. Tapu harcının dışında tahsil edilen döner sermaye bedelinin sadece yüzde 10’u kentsel dönüşüme aktarılıyor. Geri kalanı ise bütçe ve personel giderlerine harcanıyor. Dolayısıyla depremin ardından getirilen döner sermaye zammıyla halktan toplanacak paraların sadece 10’da 1’i deprem amaçlı kullanılacak.