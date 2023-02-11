Samanyolu Haber /Gündem / Depremin acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü /11 Şubat 2023 14:50

Depremin acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü

Gazeteci Burhan Akdağ, 2 Şubat’ta lise aşkıyla evlendiğini açıklayan Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin’in eşi ve çocuğuyla birlikte depremde hayatını kaybettiğini paylaştı...

SHABER3.COM

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen deprem sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.

Burhan Akdağ yürek burkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

40 YILLIK AŞK 4 GÜN SÜRDÜ

Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin 2 şubatta arkadaşlarının bulunduğu whatsapp gurubuna “GÜNAYDIN ARKADAŞLAR . YÜKSEL KADAR DEĞİL AMA BU GÜNÜN EN GENCİ BENİM, BUGÜN LİSE AŞKIMLA EVLENİYORUM.” Diyerek mesaj attı.

2 Şubat’ta nikah memuruna evet diyen Ahmet Vedat SERİN, eşi Ülkü Alçı bir kaç gün sonra, 6 şubat sabaha karşı bölgede yaşanan depremde çocukları Mert Serin ile birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. MEKANLARI CENNET OLSUN.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Depremin acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün... Sonraki Haber >>

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Depremzedeler bakan Bekir Bozdağ'ı istifa sloganları ile yuhaladı

Depremzedeler bakan Bekir Bozdağ'ı istifa sloganları ile yuhaladı

Ahbap başkanı Haluk Levent yapılanları ve deprem bağışlarının nerelere harcanacağı açıkladı

Ahbap başkanı Haluk Levent yapılanları ve deprem bağışlarının nerelere harcanacağı açıkladı

Deprem bölgesinden çocuk kaçırma haberleri geliyor

Deprem bölgesinden çocuk kaçırma haberleri geliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:33