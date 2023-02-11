Depremin acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü





Burhan Akdağ yürek burkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

2 Şubat’ta nikah memuruna evet diyen Ahmet Vedat SERİN, eşi Ülkü Alçı bir kaç gün sonra, 6 şubat sabaha karşı bölgede yaşanan depremde çocukları Mert Serin ile birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. MEKANLARI CENNET OLSUN.













Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen deprem sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin 2 şubatta arkadaşlarının bulunduğu whatsapp gurubuna “GÜNAYDIN ARKADAŞLAR . YÜKSEL KADAR DEĞİL AMA BU GÜNÜN EN GENCİ BENİM, BUGÜN LİSE AŞKIMLA EVLENİYORUM.” Diyerek mesaj attı.