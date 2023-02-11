Depremin acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü

Burhan Akdağ yürek burkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
40 YILLIK AŞK 4 GÜN SÜRDÜ
Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin 2 şubatta arkadaşlarının bulunduğu whatsapp gurubuna “GÜNAYDIN ARKADAŞLAR . YÜKSEL KADAR DEĞİL AMA BU GÜNÜN EN GENCİ BENİM, BUGÜN LİSE AŞKIMLA EVLENİYORUM.” Diyerek mesaj attı.
2 Şubat’ta nikah memuruna evet diyen Ahmet Vedat SERİN, eşi Ülkü Alçı bir kaç gün sonra, 6 şubat sabaha karşı bölgede yaşanan depremde çocukları Mert Serin ile birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. MEKANLARI CENNET OLSUN.