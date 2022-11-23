Samanyolu Haber /Gündem / Depremin ardından Düzce'ye bir kötü haber de Meteoroloji'den /23 Kasım 2022 15:04

Depremin ardından Düzce'ye bir kötü haber de Meteoroloji'den

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Düzce'de saat 04.08'de yaşanan 6,0'lık depremin ardından bir kötü haber de Meteorolojiden geldi.

Depremin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Düzce'de, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarın gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ÇOK KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

25 Kasım Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26 Kasım'da yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği, 27 Kasım Pazar günü bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
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