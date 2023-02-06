Samanyolu Haber /Gündem / Deprem'in ardından Gaziantep'te son durum... /06 Şubat 2023 09:09

Deprem'in ardından Gaziantep'te son durum...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilde yıkıma sebep oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi.

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı

531 GÖÇÜK

Vali Gül bir sonraki açıklamasında da, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, "İlk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır" dedi.

Gaziantep Kalesi de 7,4 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.
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