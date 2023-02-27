Depremin ardından Yunanistan sınırında dikkat çeken hareketlilik

Yunanistan, Türkiye’nin güneydoğusunu ve Suriye’nin kuzeyini yerle bir eden depremlerde yerlerinden olan insanların yeni bir göç dalgasına sebep olma potansiyeline karşı Türkiye ile kara ve deniz sınırı boyunca sınır kontrollerini güçlendirdi.







The Guardian’dan Helena Smith’in Atina’dan bildirdiğine göre, beklenen akınları engellemek için acil durum önlemleri artırılırken, hafta sonunda yüzlerce ekstra sınır muhafızı Meriç bölgesindeki Yunanistan-Türkiye kara sınırında devriye gezmeye başladı.





Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, “Milyonlarca insanın kitlesel hareketi bir çözüm değildir” dedi ve “bu gerçekleşmeden önce” Türkiye ve Suriye’ye acil yardım gönderilmesi gerektiğini vurguladı.





İnsani yardımın ulaşmaması halinde, 50 binden fazla kişinin ölümüne neden olan 6 Şubat depremlerinin evsiz bıraktığı insanların bir kısmının ilkbaharda Avrupa’ya doğru yola çıkacağı tahmin ediliyor.





Bakan, kara sınırı boyunca inşa edilen duvarın genişletilmesinin AB tarafından finanse edilip edilmediğine bakılmaksızın devam edeceği sözünü verdi. 35 km uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki bariyerin boyutunun yıl sonuna kadar iki katına çıkması bekleniyor.





Mitarakis, “Çit, [Meriç] nehrinin tüm uzunluğu boyunca uzatılacak, böylece Avrupa kıtasını yasadışı akışlardan koruyabileceğiz” dedi.





Bloğun mültecilere karşı sertleşen tutumunun bir göstergesi olarak merkez sağ hükümet, Türkiye kıyılarına yakın Ege adalarında devriye gezmek üzere çok sayıda yeni sahil güvenlik gemisi tedarik edeceğini de söyledi.





Dört yıllık görev süresi Temmuz ayında sona erecek olan Başbakan Kyriakos Mitsotakis, göç konusunda solcu selefi Alexis Tsipras’a kıyasla belirgin bir şekilde daha sert bir tutum sergiliyor. Hükümetin sınır bölgelerindeki mültecilerin zorla tahliyesi ya da geri itilmesini de içerdiği bilinen yaklaşımı, başta AB olmak üzere geniş çaplı eleştirilere neden oldu. İddiaları reddeden yönetim, politikalarını “katı ama adil” olarak tanımladı.





AB sınır ajansı Frontex’in de Ege’deki devriyeleri güçlendirmesiyle birlikte, her geçen gün daha fazla sayıda mülteci, Türkiye’den İtalya’ya kalabalık teknelerle seyahat etmek için Yunan adalarını atlatarak hayatlarını riske atıyor.





Pazar günü Calabria açıklarında teknenin alabora olmasının ardından Türkiye’den yola çıkan en az 59 mülteci ölmüştü.