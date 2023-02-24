Samanyolu Haber /Gündem / Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı! /24 Şubat 2023 18:08

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Batman'da, depremlerde hasar gören, 18 daireli Raman Apartmanı'nın patlayan 4 kolonundan tuğla çıktı. Binada oturanlar, sorumlular ve evleri satanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeni Mahalle Komando Caddesi'ndeki 18 daireli Raman Apartmanı da hasar gördü. Binada yaşayanlar, evlerini kontrol ettiklerinde, patlayan 4 kolonun tuğlalardan yapıldığını, 8 kolonda ise çatlaklar olduğunu gördü. Binadakiler, sorumlular ve evleri satanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, Batman Valiliği'ne giderek yapının incelenmesi için başvuruda bulundu.

Apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan Ayetullah Türeli (36), "Yaklaşık 3 yıl önce buraya taşındım. Kolonlar vardır. Kolonlarda demir kesilmiş. Kolonların içinden tuğla çıkıyor. Biz bunu hangi mecraya bildirdiysek kimse gelip bize sahip çıkmamış. Burada 18 daire olarak bugüne kadar daha hala komşularımız dışarıda yatıyor.
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